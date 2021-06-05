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Это невероятно. 45 очков Леннарда помогли «Клипперс» сравнять счет в серии с «Далласом»

Седьмой матч противостояния состоится в Лос-Анджелесе




Баскетбол НБА
08:38
Это невероятно. 45 очков Леннарда помогли «Клипперс» сравнять счет в серии с «Далласом»
«Даллас» – «Клипперс» / Фото - NBA
НБА. Плей-офф. Первый раунд (до четырех побед)

«Даллас» – «Клипперс» 97:104 (28:26, 17:22, 32:25, 20:31), счет в серии 3:3

«Даллас»: Дончич (29 + 8 подборов + 11 передач + 4 перехватов), Хардуэй-мл. (23), Марьянович (12 + 9 подборов), Финни-Смит (11 + 7 подборов), Порзингис (7) – старт; Клебер (0), Пауэлл (0), Коули-Стайн (2), Брансон (7), Ричардсон (6)

«Клипперс»: Ленард (45), Джексон (25 + 9 подборов), Джордж (20 + 13 подборов - 5 потерь), Батюм (6), Моррис (4) – старт; Зубац (2), Рондо (0), Мэнн (0), Кеннард (2)

Решающий матч противостояния, который определит соперника «Юты Джаз» по второму раунду плей-офф, состоится на площадке «Клипперс» 6 июня.

Владимир Кириченко
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Теги

Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс

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