«Филадельфия» благодаря 40 очкам Эмбиида сравняла в серии «Атлантой», «Юта» выиграла стартовый матч второго раунда
НБА. Плей-офф. Второй раунд
«Филадельфия» – «Атланта» 118:102 (33:20, 24:35, 34:29, 27:18)
«Филадельфия»: Эмбиид (40 + 13 подборов), Харрис (22), Сет Карри (21), Грин (5 + 8 передач), Симмонс (4 + 7 передач) – старт; Милтон (14), Ховард (6), Хилл (4), Тайбулл (2), Скотт (0), Макси (0), Коркмаз (0).
«Атланта»: Янг (21 + 11 передач), Богданович (14 + 7 подборов), Капела (10 + 8 подборов), Коллинз (8 + 10 подборов), Хилл (0) – старт; Галлинари (21 + 9 подборов), Хертер (20), Уильямс (6), Найт (2), Фернанду (0), Оконгву (0), Мэйс (0), Снелл (0).
Счет в серии– 1:1
«Юта» – «Клипперс» 112:109 (18:25, 29:35, 32:19, 33:30)
«Юта»: Митчелл (45), Богданович (18), Гобер (10 + 13 подборов), Инглс (8 + 7 передач), О'Нил (8 + 10 подборов) – старт; Кларксон (18), Ньянг (3), Фэйворс (2), Они (0).
«Клипперс»: Ленард (23 + 7 подборов), Джордж (20 + 11 подборов), Джексон (9), М-с Моррис (9), Батюм (6) – старт; Кеннард (18), Зубац (11), Казинс (6), Рондо (5), Мэнн (2), Беверли (0).
Счет в серии – 1:0
Комментарии 0