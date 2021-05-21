Финал Говорова, победа «Днепра» над «Будивельником» и отток игроков из «Александрии»
Предлагаем вам вспомнить главные новости мира спорта за 20 мая.
Главный тренер Динамо Мирча Луческу получил первую дозу вакцины от COVID-19.
Стивен Джеррард и Денис Бергкамп включены в Зал славы АПЛ.
Лидер «Руха» перешел в «Ингулец».
Виталий Буяльский пропустит Евро-2020.
Терлюга проиграла на чемпионате Европы по каратэ, а Горуна и Серегина вышли в финал турнира.
«Шахтер» не собирается покупать игрока «Интера».
Сборная Украины проиграла четвертый матч на турнире в Словении.
Джервонта Дэвис вернется в ринг 26 июня.
Серхио Агуэро пройдет медосмотр в «Барселоне» после финала Лиги чемпионов.
«Александрию» покинули сразу 8 футболистов.
Доминик Тим проиграл стартовый матч на турнире в Лионе.
Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом в сезоне этапе Бриллиантовой лиги.
Гонщик AG2R Citroen Team Андреа Вендрам выиграл 12 этап Giro d`Italia.
Андрей Говоров вышел в финал чемпионата Европы на 50 метрах баттерфляем.
«Днепр» выиграл второй подряд матч в серии у «Будивельника» и сравнял счет.
Украина узнала соперников по финальной части Евроволей-2021.
Комментарии 0