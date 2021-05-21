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Финал Говорова, победа «Днепра» над «Будивельником» и отток игроков из «Александрии»

Главные новости за 20 мая
Баскетбол Суперлига
09:55
Финал Говорова, победа «Днепра» над «Будивельником» и отток игроков из «Александрии»
фотто - БК Будивельник

Предлагаем вам вспомнить главные новости мира спорта за 20 мая.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу получил первую дозу вакцины от COVID-19.

Стивен Джеррард и Денис Бергкамп включены в Зал славы АПЛ.

Лидер «Руха» перешел в «Ингулец».

Виталий Буяльский пропустит Евро-2020.

Терлюга проиграла на чемпионате Европы по каратэ, а Горуна и Серегина вышли в финал турнира.

«Шахтер» не собирается покупать игрока «Интера».

Сборная Украины проиграла четвертый матч на турнире в Словении.

Джервонта Дэвис вернется в ринг 26 июня.

Серхио Агуэро пройдет медосмотр в «Барселоне» после финала Лиги чемпионов.

«Александрию» покинули сразу 8 футболистов.

Доминик Тим проиграл стартовый матч на турнире в Лионе.

Саладуха, Левченко и Магучих выступят на первом в сезоне этапе Бриллиантовой лиги.

Гонщик AG2R Citroen Team Андреа Вендрам выиграл 12 этап Giro d`Italia.

Андрей Говоров вышел в финал чемпионата Европы на 50 метрах баттерфляем.

«Днепр» выиграл второй подряд матч в серии у «Будивельника» и сравнял счет.

Украина узнала соперников по финальной части Евроволей-2021.

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Теги

Днепр (баскетбол) Будивельник Виталий Буяльский Мирча Луческу

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