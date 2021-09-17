Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT

Смотрите решающий поединок за выход в групповой раунд еврокубка

В субботу, 18 сентября, в Софии, Болгария пройдет решающий матч 3-го квалификации Лиги чемпионов, в котором чемпиона Украины «Прометей» сыграет против клуба Единой лиги ВТБ «Пармы» за место в групповом раунде еврокубка.

В случае победы команда Ронена Гинзбурга впервые за 5 лет представит в Украину в этом турнире в случае поражения — продолжит международные выступления в Кубке Европы ФИБА.

Трансляцию матча «Парма» — «Прометей» смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 18:30.