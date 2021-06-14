Финал Суперлиги. «Запорожье» — «Прометей». Видео трансляция

Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
16:00
В понедельник, 14 июня, в Запорожье пройдет третий матч финала плей-офф Суперлиги. В этом поединке местная команда попробует сократить отставание в серии с «Прометеем», который повел в серии 2-0 после двух домашних матчах.
В случае победы команды из Каменского, «Прометей» завоюет свой первый в истории титул уже в дебютном плей-офф.
Матч смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 18:00.
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