Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Финикс» благодаря трипл-даблу Букера повел в финальной серии Запада с «Клипперс»

«Атланта» выиграла противостояние с «Филадельфией»

Баскетбол НБА
07:33
«Финикс» благодаря трипл-даблу Букера повел в финальной серии Запада с «Клипперс»
Фото: twitter.com/Suns

НБА. Плей-офф. Западная конференция. Финал.

«Финикс» – «Клипперс» 120:114 (21:21, 36:33, 36:39, 27:21) Счет в серии: 1:0

«Финикс»: Букер (40 + 13 подборов + 11 передач), Эйтон (20 + 9 подборов), Бриджес (14), Краудер (13), Пэйн (11 + 9 передач) – старт; К. Джонсон (12), Крэйг (8), Шарич (2), Мур (0).

«Клипперс»: Джордж (34), Джексон (24 + 5 потерь), Мэнн (9), М-с Моррис (6), Батюм (5 + 10 подборов) – старт; Казинс (11), Зубац (9), Рондо (8 + 7 передач), Кеннард (6), Беверли (2).


НБА. Плей-офф. Восточная конференция. Полуфинал.

«Филадельфия» – «Атланта» 96:103 (28:25, 18:23, 25:28, 25:27) Счет в серии: 3:4

«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 11 подборов + 8 потерь), Харрис (24 + 14 подборов), Сет Карри (16), Симмонс (5 + 8 подборов + 13 передач), Коркмаз (5) – старт; Тайбулл (8), Хилл (3), Макси (2), Милтон (2), Ховард (0).

«Атланта»: Хертер (27 + 7 подборов), Янг (21 + 10 передач + 6 потерь), Коллинз (14 + 16 подборов), Капела (13), Богданович (4) – старт; Галлинари (17), Уильямс (6), Оконгву (1), Хилл (0).


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Атланта Хоукс Филадельфия 76 Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Пятая суперзвезда НБА подтвердила участие на Олимпиаде в Токио за сборную США
Пятая суперзвезда НБА подтвердила участие на Олимпиаде в Токио за сборную США
Olympics Токио-2020
19 июня 15:20
Звезды «Филадельфии» и «Атланты» устроили стычку в матче плей-офф НБА
Звезды «Филадельфии» и «Атланты» устроили стычку в матче плей-офф НБА
Баскетбол НБА
19 июня 08:49
«Филадельфия» вырвала победу у «Атланты», «Клипперс» впервые в истории стали финалистами конференции
«Филадельфия» вырвала победу у «Атланты», «Клипперс» впервые в истории стали финалистами конференции
Баскетбол НБА
19 июня 07:53
«Атланта» и «Клипперс» повели в своих сериях
«Атланта» и «Клипперс» повели в своих сериях
Баскетбол НБА
17 июня 08:44
«Клипперс» потеряли Леонарда накануне 5-го матча против «Юты»
«Клипперс» потеряли Леонарда накануне 5-го матча против «Юты»
Баскетбол НБА
16 июня 22:27
Лидер «Финикса» может пропустить финал Запада из-за протоколов по COVID-19
Лидер «Финикса» может пропустить финал Запада из-за протоколов по COVID-19
Баскетбол НБА
16 июня 16:39

Новости: Баскетбол

«Финикс» благодаря трипл-даблу Букера повел в финальной серии Запада с «Клипперс»
«Финикс» благодаря трипл-даблу Букера повел в финальной серии Запада с «Клипперс»
НБА
07:33
Ключевой игрок «Бруклина» решил разорвать контракт с клубом
Ключевой игрок «Бруклина» решил разорвать контракт с клубом
НБА
20 июня 20:25
Дюрант установил рекорд результативности седьмых матчей плей-офф НБА
Дюрант установил рекорд результативности седьмых матчей плей-офф НБА
НБА
20 июня 15:20
Реджи Джонсон покинул «Будивельник»
Реджи Джонсон покинул «Будивельник»
Суперлига
20 июня 14:10
«Будивельник» подписал одного из самых прогрессирующих украинских игроков
«Будивельник» подписал одного из самых прогрессирующих украинских игроков
Суперлига
20 июня 11:20
«Милуоки» в овертайме 7-го матча дожал «Бруклин» и вышел в финал конференции
«Милуоки» в овертайме 7-го матча дожал «Бруклин» и вышел в финал конференции
НБА
20 июня 08:10
Пятая суперзвезда НБА подтвердила участие на Олимпиаде в Токио за сборную США
Пятая суперзвезда НБА подтвердила участие на Олимпиаде в Токио за сборную США
Токио-2020
19 июня 15:20
Состоялась церемония включения Волкова в Зал славы FIBA
Состоялась церемония включения Волкова в Зал славы FIBA
В Украине
19 июня 14:02
«Днепр» усилился игроками «Киев-Баскета» и «Химика»
«Днепр» усилился игроками «Киев-Баскета» и «Химика»
Суперлига
19 июня 12:51
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
5
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
14
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
22:00
«Украина футбольная»
TV
«Украина футбольная»
22 июня 00:15
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00