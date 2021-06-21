«Финикс» благодаря трипл-даблу Букера повел в финальной серии Запада с «Клипперс»
НБА. Плей-офф. Западная конференция. Финал.
«Финикс» – «Клипперс» 120:114 (21:21, 36:33, 36:39, 27:21) Счет в серии: 1:0
«Финикс»: Букер (40 + 13 подборов + 11 передач), Эйтон (20 + 9 подборов), Бриджес (14), Краудер (13), Пэйн (11 + 9 передач) – старт; К. Джонсон (12), Крэйг (8), Шарич (2), Мур (0).
«Клипперс»: Джордж (34), Джексон (24 + 5 потерь), Мэнн (9), М-с Моррис (6), Батюм (5 + 10 подборов) – старт; Казинс (11), Зубац (9), Рондо (8 + 7 передач), Кеннард (6), Беверли (2).
НБА. Плей-офф. Восточная конференция. Полуфинал.
«Филадельфия» – «Атланта» 96:103 (28:25, 18:23, 25:28, 25:27) Счет в серии: 3:4
«Филадельфия»: Эмбиид (31 + 11 подборов + 8 потерь), Харрис (24 + 14 подборов), Сет Карри (16), Симмонс (5 + 8 подборов + 13 передач), Коркмаз (5) – старт; Тайбулл (8), Хилл (3), Макси (2), Милтон (2), Ховард (0).
«Атланта»: Хертер (27 + 7 подборов), Янг (21 + 10 передач + 6 потерь), Коллинз (14 + 16 подборов), Капела (13), Богданович (4) – старт; Галлинари (17), Уильямс (6), Оконгву (1), Хилл (0).