«Финикс» и Крис Пол заинтересованы в продлении контракта

CP3, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Санс»



Крис Пол / фото - nba.com

«Финикс» и Крис Пол заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Как сообщает инсайдер из Финикса Джон Гамбадоро, стороны должны договориться о продлении контракта после открытия рынка свободных агентов 2 августа.

Пол перешел в «Санc» в результате обмена в межсезонье-2020. В завершившемся сезоне ветеран вместе с клубом из Аризоны впервые добрался до финальной серии плей-офф. Крис решил отказаться от опции игрока на сезон-2021/22 (44,2 миллиона долларов).

В 70 матчах минувшей регулярки 36-летний баскетболист набирал 16,4 очка, 4,4 подбора и 8,9 передачи в среднем за игру.

Крис Пол заверил, что не собирается завершать карьеру.