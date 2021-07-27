Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Финикс» и Крис Пол заинтересованы в продлении контракта

CP3, вероятнее всего, продолжит карьеру в «Санс»
Баскетбол НБА
27 июля 21:40
«Финикс» и Крис Пол заинтересованы в продлении контракта
Крис Пол / фото - nba.com

«Финикс» и Крис Пол заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Как сообщает инсайдер из Финикса Джон Гамбадоро, стороны должны договориться о продлении контракта после открытия рынка свободных агентов 2 августа.

Пол перешел в «Санc» в результате обмена в межсезонье-2020. В завершившемся сезоне ветеран вместе с клубом из Аризоны впервые добрался до финальной серии плей-офф. Крис решил отказаться от опции игрока на сезон-2021/22 (44,2 миллиона долларов).

В 70 матчах минувшей регулярки 36-летний баскетболист набирал 16,4 очка, 4,4 подбора и 8,9 передачи в среднем за игру.

Крис Пол заверил, что не собирается завершать карьеру.



Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Крис Пол Финикс Санс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Маркс: «Если переговоры Пола с «Санс» зайдут в тупик, главный претендент на Криса – «Нью-Йорк»
Маркс: «Если переговоры Пола с «Санс» зайдут в тупик, главный претендент на Криса – «Нью-Йорк»
Баскетбол НБА
22 июля 22:50
ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
ESPN назвал фаворитов следующего сезона НБА
Баскетбол НБА
22 июля 22:20
Телерейтинг решающего матча финала НБА на 50 процентов выше прошлогоднего
Телерейтинг решающего матча финала НБА на 50 процентов выше прошлогоднего
Баскетбол НБА
22 июля 18:00
Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»
Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»
Баскетбол НБА
22 июля 16:40
Лидер «Финикса» через несколько часов после решающего матча финала НБА отправился в Токио к сборной США
Лидер «Финикса» через несколько часов после решающего матча финала НБА отправился в Токио к сборной США
Olympics Токио-2020
22 июля 12:22
Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет
Послесловие
Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет
Баскетбол НБА
21 июля 18:37

Новости: Баскетбол

«Финикс» и Крис Пол заинтересованы в продлении контракта
«Финикс» и Крис Пол заинтересованы в продлении контракта
НБА
27 июля 21:40
«Будивельник» подписал сына легендарного баскетболиста «Юты»
«Будивельник» подписал сына легендарного баскетболиста «Юты»
Суперлига
27 июля 20:40
Аникиенко подписал контракт с «Киев-Баскетом»
Аникиенко подписал контракт с «Киев-Баскетом»
Суперлига
27 июля 19:20
Официально. 32-летний специалист назначен тренером «Кривбасса»
Официально. 32-летний специалист назначен тренером «Кривбасса»
Суперлига
27 июля 14:40
Стало известно, где Герун может продолжить карьеру
Стало известно, где Герун может продолжить карьеру
Украинские легионеры
27 июля 10:04
«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда
«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда
Суперлига
26 июля 19:56
Санон отправится в летний лагерь НБА
Санон отправится в летний лагерь НБА
Суперлига
26 июля 19:07
«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
Еврокубки
26 июля 18:57
Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов
Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов
Еврокубки
26 июля 15:46
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
19
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости