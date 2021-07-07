Баркли «гарантировал» победу «Милуоки» в финальной серии с «Финиксом»
«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА
Разыгрывающий «Санс» Крис Пол стал самым результативным игроком встречи
Фото: twitter.com
НБА. Плей-офф. Финал.
«Финикс» – «Милуоки» 118:105 (30:26, 27:23, 35:27, 26:29), счет в серии: 1:0
«Финикс»: Пол (32 + 9 передач), Букер (27 + 6 передач), Эйтон (22 + 19 подборов), Бриджес (14), Краудер (1 + 9 подборов) – старт; К. Джонсон (10), Пэйн (10), Крэйг (2), Шарич (0), Камински (0).
«Милуоки»: Миддлтон (29 + 7 подборов + 5 потерь), Я. Адетокумбо (20 + 17 подборов), Б. Лопес (17), Холидэй (10 + 7 подборов + 9 передач), Такер (7) – старт; Коннотон (8), Форбс (6), Портис (5), Тиг (3).
Комментарии 0