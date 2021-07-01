Невероятная игра Джорджа помогла «Клипперс» сократить отставание от «Финикса» в финале Запада
«Финикс» вышел в финал плей-офф НБА
«Клипперс» уступили «Санс» в шестом матче финала Запада
Фото: azcentral.com
НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции
«Клипперс» – «Финикс» 103:130 (29:33, 28:33, 26:31, 20:33)
«Клипперс»: М-с Моррис (26 + 9 подборов), Джордж (21 + 9 подборов), Джексон (13 + 8 передач), Беверли (11), Мэнн (5) – старт; Казинс (12), Батюм (9), Кеннард (3), Коффи (2), Отуру (1), Скрабб (0), Феррелл (0).
«Финикс»: Пол (41 + 8 передач), Букер (22 + 7 подборов), Краудер (19), Эйтон (16 + 17 подборов), Бриджес (9) – старт; Шарич (7), Пэйн (7 + 7 передач), Крэйг (3 + 8 подборов), Картер (2), Смит (2), Мур (2), Надер (0).
Второй финалист определится в серии «Атланта» — «Милуоки».
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