Forbes: «Леброн присоединится к Мейвезеру и станет долларовым миллиардером»

Издание подсчитало заработки звезды НБА

Леброн Джеймс / Фото: пресс-служба НБА

В Forbes подсчитали, что главная звезда НБА современности Леброн Джеймс к концу года станет долларовым миллиардером:

«Леброн Джеймс является самым успешным игроком НБА седьмой год подряд, включая его доходы вне площадки. Ожидается, что он заработает 95,4 миллиона долларов, в том числе примерно 64 миллиона от рекламных контрактов, мерча и медиа. Это абсолютный рекорд для игроков НБА и самый высокий показатель в истории американских командных видов спорта. В этом году его общий заработок за карьеру достигнет одного миллиарда, из которых 700 миллионов он заработал вне паркета. Он присоединится к Тайгеру Вудсу, Флойду Мейвезеру, Криштиану Роналду и Лионелю Месси, став миллиардером и продолжая активную спортивную карьеру».

Ранее Джеймс завершил карьеру в сборной США.

Напомним, Леброн – четырехкратный чемпион НБА. Столько же раз он признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.