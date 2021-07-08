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Forbes: «Леброн присоединится к Мейвезеру и станет долларовым миллиардером»

Издание подсчитало заработки звезды НБА
Баскетбол НБА
16:36
Forbes: «Леброн присоединится к Мейвезеру и станет долларовым миллиардером»
Леброн Джеймс / Фото: пресс-служба НБА

В Forbes подсчитали, что главная звезда НБА современности Леброн Джеймс к концу года станет долларовым миллиардером:

«Леброн Джеймс является самым успешным игроком НБА седьмой год подряд, включая его доходы вне площадки. Ожидается, что он заработает 95,4 миллиона долларов, в том числе примерно 64 миллиона от рекламных контрактов, мерча и медиа. Это абсолютный рекорд для игроков НБА и самый высокий показатель в истории американских командных видов спорта.

В этом году его общий заработок за карьеру достигнет одного миллиарда, из которых 700 миллионов он заработал вне паркета. Он присоединится к Тайгеру Вудсу, Флойду Мейвезеру, Криштиану Роналду и Лионелю Месси, став миллиардером и продолжая активную спортивную карьеру».


Ранее Джеймс завершил карьеру в сборной США.

Напомним, Леброн – четырехкратный чемпион НБА. Столько же раз он признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

Источник: sport-express.ru Сергей Остапенко
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