Галлинари включен в заявку сборной Италии на Олимпийские игры

Форвард «Атланты» освободился после вылета из плей-офф НБА



Данило Галлинари / фото - mispedia.org

Объявлен состав сборной Италии на Олимпийские игры в Токио.

В заявке произошло одно изменение по сравнению с квалификационным турниром в Белграде. Место Авуду Абасса занял игрок «Атланты» Данило Галлинари, который освободился после вылета из плей-офф НБА.

Состав сборной Италии

Данило Галлинари, Симоне Фонтеккьо, Нико Мэннион, Николо Мелли, Риккардо Мораскини, Алессандро Пайола, Акилле Полонара, Джампаоло Риччи, Марко Списсу, Амедео Тесситори, Стефано Тонут и Микеле Витали.

Итальянская команда соберется 12 июля в Риме и 16 июля отправится в Японию.

Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио.