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Галлинари включен в заявку сборной Италии на Олимпийские игры

Форвард «Атланты» освободился после вылета из плей-офф НБА
Olympics Токио-2020
16:20
Галлинари включен в заявку сборной Италии на Олимпийские игры
Данило Галлинари / фото - mispedia.org

Объявлен состав сборной Италии на Олимпийские игры в Токио.

В заявке произошло одно изменение по сравнению с квалификационным турниром в Белграде. Место Авуду Абасса занял игрок «Атланты» Данило Галлинари, который освободился после вылета из плей-офф НБА.

Состав сборной Италии

Данило Галлинари, Симоне Фонтеккьо, Нико Мэннион, Николо Мелли, Риккардо Мораскини, Алессандро Пайола, Акилле Полонара, Джампаоло Риччи, Марко Списсу, Амедео Тесситори, Стефано Тонут и Микеле Витали.

Итальянская команда соберется 12 июля в Риме и 16 июля отправится в Японию.

Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио.

Рене Тер Велде
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Теги

Данило Галлинари Атланта Хоукс сборная Италии (баскетбол)

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