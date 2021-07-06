Шредер надеется сыграть на Олимпийских играх в Токио
Галлинари включен в заявку сборной Италии на Олимпийские игры
Форвард «Атланты» освободился после вылета из плей-офф НБА
16:20
Данило Галлинари / фото - mispedia.org
Объявлен состав сборной Италии на Олимпийские игры в Токио.
В заявке произошло одно изменение по сравнению с квалификационным турниром в Белграде. Место Авуду Абасса занял игрок «Атланты» Данило Галлинари, который освободился после вылета из плей-офф НБА.
Состав сборной Италии
Данило Галлинари, Симоне Фонтеккьо, Нико Мэннион, Николо Мелли, Риккардо Мораскини, Алессандро Пайола, Акилле Полонара, Джампаоло Риччи, Марко Списсу, Амедео Тесситори, Стефано Тонут и Микеле Витали.
Итальянская команда соберется 12 июля в Риме и 16 июля отправится в Японию.
Италия победила Сербию в финале отбора на Олимпийские игры в Токио.
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