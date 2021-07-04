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Германия в шестой раз в своей истории пробилась на Олимпийские игры

Лучшим игроком матча против Бразилии стал форвард «Орландо» Вагнер
Olympics Токио-2020
22:33
Германия в шестой раз в своей истории пробилась на Олимпийские игры
Фото: FIBA

Сборная Германии в шестой раз в своей истории сыграет на Олимпийских играх. В финале квалификации немцы обыграли Бразилию.

Победу Германии во многом обеспечил форвард «Орландо» Мориц Вагнер, который набрал 28 очков.

Олимпийский отбор. Финал:

Германия – Бразилия – 75:64 (14:17, 22:17, 16:12, 23:18).

Германия: Вагнер (28 + 6 подборов), Бенцинг (13), Ло (10 + 5 передач).

Бразилия: Варежао (14), Гарсия (10), Бените, Кабокло (оба – 9).

Олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 8 августа. Германия сыграет в группе с Австралией и Нигерией, еще один участник этого квартета определится в матче Сербия – Италия.

Напомним, ранее на Олимпиаду в Токио квалифицировалась сборная Словении.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

сборная Германии (баскетбол) сборная Бразилии (баскетбол)

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