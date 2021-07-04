Германия в шестой раз в своей истории пробилась на Олимпийские игры

Лучшим игроком матча против Бразилии стал форвард «Орландо» Вагнер

Фото: FIBA

Сборная Германии в шестой раз в своей истории сыграет на Олимпийских играх. В финале квалификации немцы обыграли Бразилию.

Победу Германии во многом обеспечил форвард «Орландо» Мориц Вагнер, который набрал 28 очков.

Олимпийский отбор. Финал:

Германия – Бразилия – 75:64 (14:17, 22:17, 16:12, 23:18).

Германия: Вагнер (28 + 6 подборов), Бенцинг (13), Ло (10 + 5 передач).

Бразилия: Варежао (14), Гарсия (10), Бените, Кабокло (оба – 9).

Олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 8 августа. Германия сыграет в группе с Австралией и Нигерией, еще один участник этого квартета определится в матче Сербия – Италия.

Напомним, ранее на Олимпиаду в Токио квалифицировалась сборная Словении.