«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Наставник «Прометея» – о поражении в дебютном матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги
Ронен Гинзбург / Фото - ФБУГлавный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал гостевое поражение в первом полуфинальном матче серии плей-офф Суперлиги от «Днепра» (63:72).
«У нас был шанс выиграть сегодня. Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона. Совершили много ошибок, не забили открытые броски. Проблемы были в нападении, а не в защите. Слишком много потерь. Нужно извлечь позитив из этого матча. Может быть, нам дальше повезет больше, и мы победим. Это только первый матч».
Накануне «Запорожье» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги с «Киев-Баскет».
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