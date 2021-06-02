«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии
Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Тренер проанализировал победу над действующими чемпионами Украины
Ронен Гинзбург / фото - ФБУ
Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург высказался о победе над «Днепром» 3-м матче полуфинальной серии. Наставник отметил удачную игру баскетболистов в защите и характер игроков, которые стремятся к победе.
«Думаю, что мы добыли хорошую победу, очень хорошо играли в защите. В нападении не могу сказать, что хорошо действовали в первой половине. Конечно, разницы между двумя командами нет. Это плей-офф. Следующая игра будет отличаться. Нужно быть готовым. Эта игра ничего не значит. Мы хорошо выложились сегодня, но нужно готовиться дальше. Лучшая ли это игра в серии с «Днепром»? По защите да, по нападению считаю, то играли лучше в прошлом матче.
Первые слова команде после этой победы? В раздевалке сказал, что игроки должны быть довольны двухчасовым перфомансом, но нужно быть готовым к следующему матчу. К сожалению, нет времени праздновать. Через день большая игра. Нужно биться. Мне нравится характер игроков. Можно брать пример с Дениса Лукашова, у которого была травма. Он вышел бросать на разминку. Это доказывает, что для игроков важна эта команда».
В параллельном полуфинале «Запорожье» проигрывает в серии с «Киев-Баскетом».
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