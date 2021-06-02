Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»

Тренер проанализировал победу над действующими чемпионами Украины
Баскетбол Суперлига
22:50
Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Ронен Гинзбург / фото - ФБУ

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург высказался о победе над «Днепром» 3-м матче полуфинальной серии. Наставник отметил удачную игру баскетболистов в защите и характер игроков, которые стремятся к победе.

«Думаю, что мы добыли хорошую победу, очень хорошо играли в защите. В нападении не могу сказать, что хорошо действовали в первой половине. Конечно, разницы между двумя командами нет. Это плей-офф. Следующая игра будет отличаться. Нужно быть готовым. Эта игра ничего не значит. Мы хорошо выложились сегодня, но нужно готовиться дальше. Лучшая ли это игра в серии с «Днепром»? По защите да, по нападению считаю, то играли лучше в прошлом матче.

Первые слова команде после этой победы? В раздевалке сказал, что игроки должны быть довольны двухчасовым перфомансом, но нужно быть готовым к следующему матчу. К сожалению, нет времени праздновать. Через день большая игра. Нужно биться. Мне нравится характер игроков. Можно брать пример с Дениса Лукашова, у которого была травма. Он вышел бросать на разминку. Это доказывает, что для игроков важна эта команда». 

В параллельном полуфинале «Запорожье» проигрывает в серии с «Киев-Баскетом».

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Днепр (баскетбол) Ронен Гинзбург

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии
«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии
Баскетбол Суперлига
20:04
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
Баскетбол Суперлига
30 мая 16:13
Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»
Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»
Баскетбол Суперлига
29 мая 18:03
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Баскетбол Суперлига
29 мая 12:55
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Баскетбол Суперлига
29 мая 10:21
«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
Баскетбол Суперлига
28 мая 21:02

Новости: Баскетбол

Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»
Суперлига
22:50
«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии
«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии
Суперлига
20:04
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» — «Днепр». Видео трансляция
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» — «Днепр». Видео трансляция
Суперлига
17:14
Лиллард установил новый рекорд по количеству трехочковых за игру в плей-офф
Лиллард установил новый рекорд по количеству трехочковых за игру в плей-офф
НБА
15:39
«Бруклин» выиграл серию с «Бостоном», «Денвер» в матче с двумя овертаймами обыграл «Портленд»
«Бруклин» выиграл серию с «Бостоном», «Денвер» в матче с двумя овертаймами обыграл «Портленд»
НБА
08:01
Карри может подписать новый сумасшедший контракт с «Голден Стэйт»
Карри может подписать новый сумасшедший контракт с «Голден Стэйт»
НБА
1 июня 22:35
Стало известно место проведения Финала четырех Евролиги сезона-2021/22
Стало известно место проведения Финала четырех Евролиги сезона-2021/22
Еврокубки
1 июня 21:18
«Это наша самая большая беда в серии». Багатскис – о победе над «Запорожьем»
«Это наша самая большая беда в серии». Багатскис – о победе над «Запорожьем»
Суперлига
1 июня 08:46
«Вашингтон» Леня выиграл первый матч серии с «Филадельфией», «Юте» нужна всего одна победа для выхода в четвертьфинал
«Вашингтон» Леня выиграл первый матч серии с «Филадельфией», «Юте» нужна всего одна победа для выхода в четвертьфинал
НБА
1 июня 07:29
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Все новости