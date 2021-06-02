Гинзбург: «В защите это была лучшая игра серии против «Днепра»

Ронен Гинзбург / фото - ФБУ

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург высказался о победе над «Днепром» 3-м матче полуфинальной серии. Наставник отметил удачную игру баскетболистов в защите и характер игроков, которые стремятся к победе.

Первые слова команде после этой победы? В раздевалке сказал, что игроки должны быть довольны двухчасовым перфомансом, но нужно быть готовым к следующему матчу. К сожалению, нет времени праздновать. Через день большая игра. Нужно биться. Мне нравится характер игроков. Можно брать пример с Дениса Лукашова, у которого была травма. Он вышел бросать на разминку. Это доказывает, что для игроков важна эта команда».