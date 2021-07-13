«Голден Стэйт» хочет выменять Лилларда

«Портленд» не против отдать разыгрывающего

Дэмиан Лиллард / фото - Getty Images

«Голден Стэйт Уорриорз» сформировали предложение по Дэмиану Лилларду. По информации The Athletic «Уорриорз» планируют этим летом выменять звездного «разыгрывающего» у «Портленда».

За 30-летнего Лилларда «Голден Стэйт» готов отдать Эндрю Уиггинса, Джеймса Уайзмена, два пика на предстоящем драфта, а также несколько будущих пиков первого раунда. Отметим, что в услугах Дэмиана также заинтересованы «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В предыдущем сезоне Лиллард провел 67 матчей, в которых в среднем набирал 28,7 очков, 4,2 подбора и 7,5 ассистов.

Недавно стало известно, где завершит карьеру Леброн Джеймс.