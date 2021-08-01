Испания и Сербия гарантировали себе место в плей-офф Токио-2020
В женском баскетболе на Олимпийских играх в Токио завершился групповой этап для группы А, где в плей-офф вышли Испания и Сербия.
Токио-2020. Баскетбол. Женщины. Группа A
Канада – Испания 66:76 (13:23, 21:17, 13:20, 19:16)
Канада: Нерс (14), Ачонва (11), Карлтон (9), Рэйнкок-Экунве (4), Колли (0 + 5 потерь) – старт; Эмайхир (10), Филдс (9), Эйм (6), Пеллингтон (3), Александер (0).
Испания: Ндур (20 + 11 подборов), Оувинья (15 + 7 передач + 7 потерь), Торренс (12), Хиль (8 + 7 подборов), Домингес (4) – старт; Касас (8), Каррера (6), Касорла (2), Палау (1), Конде (0).
Южная Корея – Сербия 61:65 (10:17, 14:15, 20:18, 17:15)
Южная Корея: Пак Чжи Хен (17 + 7 подборов), Ким Дан Би (15), Пак Чжи Су (8 + 11 подборов + 5 потерь), Юн Йе Бин (7), Кан И Сыль (6) – старт; Пак Хе Чжин (8), Син Чжи Хен (0), Ким Чжон Ын (0), Чжин Ан (0), Пэ Хе Юн (0).
Сербия: Црвендакич (15 + 7 подборов), Краишник (14), Брукс (11), Дабович (3), Васич (2 + 10 подборов) – старт; Андерсон (12), Станкович (8), Бутулия (0), Йованович (0), Чаджо (0), Шкорич (0).
Группа А:
1. Испания – 3 победы
2. Сербия – 2 победы
3. Канада – 1 победа
4. Южная Корея – 0 побед
Напомним, ранее стали известны четвертьфинальные пары в мужском баскетболе.
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