Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов
Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок
С этого матча начнется новый баскетбольный сезон в Украине
Фото: ФБУ
Матч за Суперкубок Украины между «Прометеем» и «Будивельником» состоится 22 сентября в киевском Дворце спорта.
Отметим, что «Прометей» в прошлом сезоне выиграл Суперлигу, а «Будивельник» стал победителем Кубка Украины.
В прошлом сезоне матч за Суперкубок не состоялся из-за распространяющейся пандемии COVID-19.
Два предыдущих Суперкубка Украины в 2018-м и 2019-м годах выиграл «Днепр».
Напомним, ранее в «Будивельнике» рассказали как улучшат свою игру.
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