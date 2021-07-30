Известно когда и где «Прометей» и «Будивельник» сыграют за Суперкубок

С этого матча начнется новый баскетбольный сезон в Украине





Фото: ФБУ

Матч за Суперкубок Украины между «Прометеем» и «Будивельником» состоится 22 сентября в киевском Дворце спорта.



Отметим, что «Прометей» в прошлом сезоне выиграл Суперлигу, а «Будивельник» стал победителем Кубка Украины.

В прошлом сезоне матч за Суперкубок не состоялся из-за распространяющейся пандемии COVID-19.

Два предыдущих Суперкубка Украины в 2018-м и 2019-м годах выиграл «Днепр».

Напомним, ранее в «Будивельнике» рассказали как улучшат свою игру.