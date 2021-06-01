Сумасшедший бросок Карри и победное попадание Моранта вошли в топ-5 дня НБА
Карри может подписать новый сумасшедший контракт с «Голден Стэйт»
По зарплате Стефен может войти в историю НБА
Стефен Карри / Фото: twitter.com/warriors
Звездный 33-летний разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри летом подпишет новый четырехлетний контракт. Об этом сообщили в The Athletic.
Один из самых ценных игроков лиги заработает за четыре года $215 млн.
Отметим, что если контракт будет подписан, то Карри станет первым игроком в истории НБА, подписавшим два подряд контракта на сумму более чем $200 млн.
Напомним, ранее «Голден Стэйт» не смогли через плей-ин пройти в плей-офф.
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