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Карри может подписать новый сумасшедший контракт с «Голден Стэйт»

По зарплате Стефен может войти в историю НБА

Баскетбол НБА
22:35
Карри может подписать новый сумасшедший контракт с «Голден Стэйт»
Стефен Карри / Фото: twitter.com/warriors

Звездный 33-летний разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри летом подпишет новый четырехлетний контракт. Об этом сообщили в The Athletic.

Один из самых ценных игроков лиги заработает за четыре года $215 млн.

Отметим, что если контракт будет подписан, то Карри станет первым игроком в истории НБА, подписавшим два подряд контракта на сумму более чем $200 млн.

Напомним, ранее «Голден Стэйт» не смогли через плей-ин пройти в плей-офф.

Карен Агабекян
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Теги

Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри

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