Карри может подписать новый сумасшедший контракт с «Голден Стэйт»

По зарплате Стефен может войти в историю НБА





Стефен Карри / Фото: twitter.com/warriors

Звездный 33-летний разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри летом подпишет новый четырехлетний контракт. Об этом сообщили в The Athletic.



Один из самых ценных игроков лиги заработает за четыре года $215 млн.

Отметим, что если контракт будет подписан, то Карри станет первым игроком в истории НБА, подписавшим два подряд контракта на сумму более чем $200 млн.

Напомним, ранее «Голден Стэйт» не смогли через плей-ин пройти в плей-офф.