Канело не пострадал. Стеф Карри и Альварес провели шуточный спарринг на поле для гольфа
Карри получил новый контракт на 215 млн долларов
Лидер « Голден Стэйт» заключит с клубом четырехлетнее соглашение
Стефен Карри / фото - nba.com
Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри согласовал с клубом четырехлетнее продление контракта на 215 миллионов долларов.
Таким образом, 33-летний защитник должен стать первым игроком в истории НБА, который подписал два подряд контракта на 200+ млн долларов.
В 64 матчах регулярного чемпионата НБА-20/21 Карри набирал 32,1 очка (1-е место в лиге), 5,5 подбора и 5,7 передачи за 34,3 минуты, реализуя 42,3% трехочковых.
На церемонии наград ESPY Стефен Карри был признан лучшим игроком НБА.
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