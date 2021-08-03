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Карри получил новый контракт на 215 млн долларов

Лидер « Голден Стэйт» заключит с клубом четырехлетнее соглашение
Баскетбол НБА
3 августа 08:45
Карри получил новый контракт на 215 млн долларов
Стефен Карри / фото - nba.com

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри согласовал с клубом четырехлетнее продление контракта на 215 миллионов долларов.

Таким образом, 33-летний защитник должен стать первым игроком в истории НБА, который подписал два подряд контракта на 200+ млн долларов.

В 64 матчах регулярного чемпионата НБА-20/21 Карри набирал 32,1 очка (1-е место в лиге), 5,5 подбора и 5,7 передачи за 34,3 минуты, реализуя 42,3% трехочковых.

На церемонии наград ESPY Стефен Карри был признан лучшим игроком НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Стефен Карри Голден Стэйт Уорриорз

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