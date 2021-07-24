Леонард сделал операцию на крестообразных связках втайне от «Клипперс»
Кавай Леонард может покинуть «Клипперс»
К форварду «парусников» проявляют интерес ряд команд
Кавай Леонард / фото - nba.com
Звездный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может покинуть команду в межсезонье. Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн.
Интерес к игроку проявляют «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит».
Ранее сообщалось, что Леонард, скорее всего, отклонит опцию игрока в контракте на 36 миллионов долларов и станет свободным агентом. Некоторые функционеры и обозреватели НБА считают, что у «Далласа» самые лучшие шансы на трансфер Леонарда.
Кавай Леонард также может подписать новый контракт с «Клипперс».
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