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Кэффи и Санон – в составе символической сборной сезона-2020/21 Суперлиги

Также в топ-5 попал и лидер «Прометея»
Баскетбол Суперлига
14:08
Кэффи и Санон – в составе символической сборной сезона-2020/21 Суперлиги
Майк Кэффи / Фото - ФБУ
ФБУ на своем официальном сайте обнародовала символическую сборную минувшего сезона украинской Суперлиги.

Состав команды:

Майк Кэффи («Запорожье», 51 матч) – 17,2 очка, 7,5 передачи, 4,2 подбора.

Иссуф Санон («Днепр», 44 матча) – 11,4 очка, 3,4 передачи, 3,2 подбора.

Богдан Близнюк («Киев-Баскет», 46 матчей) – 12,4 очка, 5,5 подбора, 3,2 передачи.

Ди Джей Стефенс («Прометей», 48 матчей) – 12,0 очка, 5,4 подбора, 1,4 перехвата, 1,0 блок-шота.

Тайрелл Нельсон («Химик», 43 матча) – 18,3 очка, 7,3 подбора, 2,3 передачи

Напомним, игрок «Днепра» Иссуф Санон признан лучшим защитником сезона-2020/21 в украинской Суперлиге.
Владимир Кириченко
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Теги

Майкл Кэффи Иссуф Санон Богдан Близнюк Ди Джей Стефенс

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