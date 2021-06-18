«Киев-Баскет» – бронзовый призер Суперлиги
Кэффи и Санон – в составе символической сборной сезона-2020/21 Суперлиги
Также в топ-5 попал и лидер «Прометея»
Майк Кэффи / Фото - ФБУФБУ на своем официальном сайте обнародовала символическую сборную минувшего сезона украинской Суперлиги.
Состав команды:
Майк Кэффи («Запорожье», 51 матч) – 17,2 очка, 7,5 передачи, 4,2 подбора.
Иссуф Санон («Днепр», 44 матча) – 11,4 очка, 3,4 передачи, 3,2 подбора.
Богдан Близнюк («Киев-Баскет», 46 матчей) – 12,4 очка, 5,5 подбора, 3,2 передачи.
Ди Джей Стефенс («Прометей», 48 матчей) – 12,0 очка, 5,4 подбора, 1,4 перехвата, 1,0 блок-шота.
Тайрелл Нельсон («Химик», 43 матча) – 18,3 очка, 7,3 подбора, 2,3 передачи
Напомним, игрок «Днепра» Иссуф Санон признан лучшим защитником сезона-2020/21 в украинской Суперлиге.
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