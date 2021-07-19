«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины

Дмитрий Глебов впервые сыграет за клуб из родного города

Дмитрий Глебов / Фото: ФБУ

«Харьковские Соколы» на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с форвардом Дмитрием Глебовым.

Предыдущие три сезона 32-летний игрок провел в составе «Днепра», с котором становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. В минувшем чемпионате Глебов за 17.3 минуты на площадке набирал 6.2 очка, делал 2.6 подбора и 1.9 передачи.

Также форвард в своем активе имеет 19 матчей в составе сборной Украины.

Глебов является воспитанником харьковского баскетбола, но за команду из родного города сыграет впервые. В «Харьковских Соколах» он вновь поработает с Валерием Плехановым, по руководством которого в «Кривбассе» становился MVP сезона 2015/16.