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«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины

Дмитрий Глебов впервые сыграет за клуб из родного города
Баскетбол Суперлига
12:02
«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины
Дмитрий Глебов / Фото: ФБУ

«Харьковские Соколы» на своем официальном сайте объявили о подписании контракта с форвардом Дмитрием Глебовым.

Предыдущие три сезона 32-летний игрок провел в составе «Днепра», с котором становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. В минувшем чемпионате Глебов за 17.3 минуты на площадке набирал 6.2 очка, делал 2.6 подбора и 1.9 передачи.

Также форвард в своем активе имеет 19 матчей в составе сборной Украины.

Глебов является воспитанником харьковского баскетбола, но за команду из родного города сыграет впервые. В «Харьковских Соколах» он вновь поработает с Валерием Плехановым, по руководством которого в «Кривбассе» становился MVP сезона 2015/16.

Сергей Остапенко
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Теги

Днепр (баскетбол) Харьковские Соколы Дмитрий Глебов

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