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«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда

Предыдущий сезон баскетболист провел в «Кривбассе»
Баскетбол Суперлига
26 июля 19:56
«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда
Максим Никитин / фото - ФБУ

Максим Никитин подписал контракт с «Харьковскими Соколами». Нападающий будет играть под руководством Валерия Плеханова не в первый раз в своей карьере. За спиной баскетболиста огромный опыт игры в «Тернополе», «Запорожье», «Киев-Баскет», «Днепр-Азот», «Донецке», «Харцызске», «Кривбассе» и «Кривбассбаскет».

Последний сезон Никитин провел в «Кривбассе», с которым стал третьим в Высшей лиге. Сыграл в 39-ти поединках. В среднем набирал 15,2 очка, 7 подборов, 2,5 передачи за матч.

Отметим, что «Кривбасс» в следующем сезоне дебютирует в Суперлиге.

Антон Кривенко
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