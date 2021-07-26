«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда

Предыдущий сезон баскетболист провел в «Кривбассе»

Максим Никитин / фото - ФБУ

Максим Никитин подписал контракт с «Харьковскими Соколами». Нападающий будет играть под руководством Валерия Плеханова не в первый раз в своей карьере. За спиной баскетболиста огромный опыт игры в «Тернополе», «Запорожье», «Киев-Баскет», «Днепр-Азот», «Донецке», «Харцызске», «Кривбассе» и «Кривбассбаскет».

Последний сезон Никитин провел в «Кривбассе», с которым стал третьим в Высшей лиге. Сыграл в 39-ти поединках. В среднем набирал 15,2 очка, 7 подборов, 2,5 передачи за матч.

Отметим, что «Кривбасс» в следующем сезоне дебютирует в Суперлиге.