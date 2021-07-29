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«Харьковские Соколы» пополнились сербским большим

Зечевич только второй сезон проводит во взрослом баскетболе

Баскетбол Суперлига
18:33
«Харьковские Соколы» пополнились сербским большим
Александр Зечевич

«Харьковские Соколы» подписали контракт с сербским бигмэном Александаром Зечевичем.

Уроженец города Нови Сад в 20 лет отправился учиться и играть в США, где за четыре года выступал за три студенческие команды: Motlow State, San Jacinto и два последних сезона за Florida Atlantic. В среднем за карьеру в NCAA играл 18,1 минут за игру, со средней результативностью 7,8 очка и 5,7 подбора.

В прошлом сезоне ему отказал в участии в драфте НБА.

После возвращения в Европу играл в составе словацкого «Хандлова», где среднем набирал 14,5 очка и делал 8,7 подбора за матч.

Напомним, ранее «Соколы» подписали опытного украинского форварда.


Карен Агабекян
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Харьковские Соколы

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