«Харьковские Соколы» пополнились сербским большим

Зечевич только второй сезон проводит во взрослом баскетболе





Александр Зечевич

«Харьковские Соколы» подписали контракт с сербским бигмэном Александаром Зечевичем.



Уроженец города Нови Сад в 20 лет отправился учиться и играть в США, где за четыре года выступал за три студенческие команды: Motlow State, San Jacinto и два последних сезона за Florida Atlantic. В среднем за карьеру в NCAA играл 18,1 минут за игру, со средней результативностью 7,8 очка и 5,7 подбора.

В прошлом сезоне ему отказал в участии в драфте НБА.

После возвращения в Европу играл в составе словацкого «Хандлова», где среднем набирал 14,5 очка и делал 8,7 подбора за матч.

Напомним, ранее «Соколы» подписали опытного украинского форварда.



