«Химик» в гостях одержал сенсационную победу над «Будивельником»

Самым результативным игроком встречи стал представитель гостей

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Химик» в гостях одержал трудовую победу над «Будивельником» со счетом 75:68.

Первая четверть завершилась в пользу хозяев, но гости уже во втором отрезке совершили камбэк. «Будивельник» вернулся в третьей четверти и судьба матча решалась в заключительном отрезке, где «Химик» все же смог «вырвать» победу.

Самым результативным игроком встречи стал Кристиан Джонс из «Химика», который набрал 19 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» – «Химик» – 68:75 (13:18, 20:31, 22:15, 13:21)

«Будивельник»: Гудвин (16+7 подборов), Браун (11+6 подборов), Стоктон (9), Близнец (4), Гордон (10+14 подборов), Рэндл (12+4 ассиста), Грицак (0), Коломойский (0), Конев (6+11 подборов)

«Химик»: Спенсер (7), Джонс (19+7 подборов), Ковляр (16+5 подборов + 6 ассистов), Рябчук (1+8 подборов), Антипов (6+7 подборов), Казак (13), Клевзуник (0 ), Мироненко (13)