Холопов: «У нас в обеих играх был не очень хороший процент попаданий с дальней»

Главный тренер женской сборной Украины 3х3 прокомментировал сыгранные матчи

Владимир Холопов / фото - ФБУ

Вчера, женская сборная Украины 3х3 завершила выступление в рамках первого игрового дня квалификации к Олимпийским играм в Токио-2020. Команда Владимира Холопова провела два поединка, в которых одержала победу над командой Таиланда (21: 7) и потерпела поражение в напряженном матче против Австралии (12:15). Наша сборная занимает второе место в группе В.

Главный тренер сборной Владимир Холопов прокомментировал уровень турнира, сыгранные матчи, ситуацию в группе и дальнейших соперников.

Как вам уровень организации? Все же это исторический момент для баскетбола 3х3.

«Скажу честно и откровенно – ничего такого не ощущается. Более того, я немного расстроен. Например, за день до старта турнира, формально у нас было две тренировки, но по факту мы не смогли потренироваться совсем. Корт перед отелем положили под открытым небом, а в тот день в Граце раз шел дождь и температура воздуха была 10-12 градусов. Поскольку мы находимся в бабле, то сидели в отеле. Вчера температура утром также была 7 градусов, то есть погода нас не баловала. К сожалению, день перелета, плюс день без бросковой подготовки, это все повлияло на нашу меткость».

Это повлияло на результат матча против Австралии?

«Мы вчера атаковали с дальней дистанции вообще не с тем процентом, который демонстрировали в контрольных играх неделю назад в Амстердаме. Так, условия несколько иные, здесь купол, там зал. Однако, тем не менее, вчерашний процент попаданий был не тем, который является для нас более естественным. Австралийки является лидерами мирового баскетбола 3х3. Я не побоюсь этого слова. Я предсказываю этой команде выход в финальную часть Олимпийских игр. Я видел эту команду на чемпионате мира в Амстердаме. Мы разбирали их – это высококачественные спортсменки, атлетические, с хорошей антропометрией. То, что они проиграли Японии – это вообще не показательно, это исключение из правил. Практически все матчи, которые я видел между Японией и Австралией, всегда завершались победой последних. Это едва ли не впервые в истории, когда японки победили».

В игре с Таиландом мы уверенно победили. Учитывая недостаточную точность, сказался класс нашей команды?

«У нас в обеих играх был не очень хороший процент попаданий с дальней. Безусловно, мы победили за счет класса. На мой взгляд, в нашем составе лучшие игроки 3х3 в Украине. Мы очень хорошо защищались, и в одной и в другой игре».

Что скажете о ситуации в группе? Сейчас мы идем вторыми.

«Ну здесь обольщаться не приходится, поскольку в 3х3 главное, это забитые очки. Возможно, если бы мы вчера проиграли с немного другим счету, забросили больше, нам бы завтра меньше нужно было забивать. Теперь нам просто нужно победить в двух матчах, в основное время со счетом 21 и все».

Что скажете о завтрашнем матче с Японией?

«Мы два года готовились к этому, а потому знаем соперников досконально. Япония безусловно очень быстрая и хорошо попадает. Они выносливы и высокого класса. Однако, не без недостатков. Антропометрия этой команды нам уступает, поскольку у них есть игроки с ростом 163 и 167 сантиметров. Мы явно имеем преимущество в этом аспекте. Теперь остается задача номер 1 – реализовать свое преимущество. Нужно защититься так, чтобы нам не смогли забросить двухочковые свободные броски, а также реализовывать свои сильные стороны. Я имею в виду, что под кольцом мы играем лучше маленьких японок, в этом я уверен».

Иран нужно побеждать на классе, как и Таиланд?

«Я на это надеюсь. Однако, опять же, на квалификации к Олимпийским играм не бывает слабых команд. Задача совсем непростая. Иногда бывают различные сюрпризы. Например, испанки обыграли итальянок, а швейцарки смогли победить испанок. То есть, это точно результат, который было трудно предсказать. Все знают, что швейцарки хорошо готовились, но испанки такие же лидеры мирового баскетбола 3х3, как и австралийки. Этот вид спорта вообще непредсказуем. У кого-то все валится из рук, а кто-то обвиняет непонятные мячи от щита на последних секундах, с фолами. Сама по себе эта игра не имеет практически критериев судейства. В одном матче могут судить более мягко, а в другой, те фолы, которые давали в предыдущей, могут пропускать. То есть, мастерство игроков заключается еще в том, чтобы подстроиться под судейство».

Расписание матчей 28 мая

12:00 Япония – Украина

12:25 Таиланд – Австралия

14:05 Украина – Иран

14:30 Таиланд – Япония

16:10 Австралия – Иран

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 уступила команде Австралии во втором матче группового этапа олимпийской квалификации.