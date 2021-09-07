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Холопов: «В рамках подготовки к чемпионату Европы проводили по четыре игры в день»

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3 пройдет в Париже с 10 по 12 сентября
Баскетбол Сборная Украины
18:27
Холопов: «В рамках подготовки к чемпионату Европы проводили по четыре игры в день»
Владимир Холопов / Фото - ФБУ
Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу 3х3 Владимир Холопов в интервью официальному сайту ФБУ прокомментировал подготовку своих подопечных к предстоящему чемпионату Европы.

«Подготовка национальной сборной продолжается еще с 10 августа. Сейчас мы вышли на ее завершающую стадию. Мы провели ряд спарринговых матчей, в том числе в Ганновере сыграли 6 поединков против сборной Германии, в трех победили, еще в трех уступили. Однако, в целом, я был доволен уровнем той игры, которую мы продемонстрировали. Другой турнир, в рамках подготовки к чемпионату Европы, мы провели во Франции, в Вуарон. Здесь мы проиграли все свои матчи. Могу сказать, что я точно не доволен ни результатом, ни содержанием игры. Однако, критерий судейства в этих матчах был задан такой, что они скорее были похожи на соревнования по кикбоксингу или борьбы. Было очень много фолов».


«В Вуарон мы проводили по 4 игры в день, получили достаточно высокую нагрузку с классными командами. Здесь в турнире было три сборные Франции – две команды национальной сборной, одна команда U-23. Также была сборная Литвы. У нас осталось фактически два рабочих дня, сегодня и завтра. Мы проведем еще по две тренировки. 9-го числа мы уже переезжаем в Париж и заезжаем в бабл».


Напомним, сборная Украины выступит в группе В, где ее соперниками станут сборные России и Великобритании. Оба матча украинки проведут 11 сентября.

Отметим, что Украина прошла всю дистанцию отбора к Евро без поражений. Победив сборные Латвии(19:11) и Литвы(19:6) в группе, и Ирландию в плей-офф, украинская сборная забронировала за собой место в финальной части.

Финальная часть чемпионата Европы пройдет в столице Франции Париже с 10 по 12 сентября.
Владимир Кириченко
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