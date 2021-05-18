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«Киев-Баскет» переиграл «Черкасских Мавп» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф

Подопечные Багатскиса встретились с серьезным сопротивлением соперника на выезде
Баскетбол Суперлига
18 мая 21:00
«Киев-Баскет» переиграл «Черкасских Мавп» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
«Киев-Баскет» переиграл «Черкасских Мавп» / фото - ФБУ

В судьбоносном поединке серии с «Киев-Баскетом», «Черкасские Мавпы» боролись до последнего, но уступили – 76:78, и завершили сезон.

В первой половине «Киев-Баскет» смог завладеть шестиочковый гандикапом. Представителям столицы не помешала лучшая игра соперника под щитами – 19 подборов против 20, и лучшие командные действия – 5 передач против 8 подопечных Айнарса Багатскиса и этого хватило для получения преимущества – 15 реализаций с игры против 11.

После отдыха «Черкасские Мавпы» впервые в поединке смогли выйти вперед. За несколько минут до конца третьей четверти, Камерон Янг реализовал выстрел из краски и хозяева повели 2. Подопечные Максима Михельсона еще больше прибавили в командных действиях, и на момент завершения 10-минутки почти вдвое превосходили киевлян по передачам – 15 на 8. И все же результативные действия Коренюка, Мишулы и Ковалева вернули преимущество столичной команде 2.

В заключительной части «Черкасские Мавпы» продолжили демонстрировать характер. За полторы минуты до завершения четверти гости вели в 8 очков. Однако, они рано расслабились. 40-секунда потеря концентрации и «Мавпы» благодаря Коневу и Янгу сократили отрыв до 4 баллов. Айнарс Багатскис даже понадобился тайм-аут. Но это не сбило темп хозяевам, наоборот, они приблизились к сопернику уже на расстояние двух очков. Главный тренер гостей вынужден был снова взять паузу – за 6 секунд до конца. На этот раз она помогла, и в борьбе «Киев-Баскет» сохранил преимущество, победил в матче – 78:76 и в серии 3:0. Стоит отметить Богдана Близнюка, который стал самым результативным в поединке – 20 очков, 3 подбора и 1 передача.

Суперлига Париматч. 1 /4  финала. Третий матч.

«Черкасские Мавпы» – «Киев-Баскет» 76:78 (10:15, 20:21, 26:22, 20:20), счет в серии - 0:3

«Черкасские Мавпы»: Камерон 12 + 3 подбора + 8 передач, Попов 7 очков + 3 подбора + 2 передач, Конев 15 очков + 6 подборов + 5 передач, Скапинцев 16 очков + 4 подбора + 3 передач, Ткаченко 7 очков + 5 подборов.

«Киев-Баскет»: Коренюк 6 очков + 11 подборов + 1 передач, Месси 7 очков 2 подборов + 2 передач, Близнюк 20 очков + 3 подбора + 1 передач, Ковалев 7 очков + 6 подборов, Павлов 11 + 1 подборов.

Рене Тер Велде
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Черкасские Мавпы Киев-Баскет

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