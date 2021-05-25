«Киев-Баскет» победил «Запорожье» на старте полуфинальной серии

Команда Багатскиса контролировала ход борьбы на протяжении всего матча

«Киев-Баскет» победил «Запорожье» / фото - ФБУ

«Киев-Баскет» победил дома «Запорожье» в стартовом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги со счетом 77:53.

Поединок начался при полном доминировании хозяев. Киевляне контролировали все аспекты игры, зато гости слишком много ошибались и казались изможденными. Поэтому уже в первой четверти разница достигла 17-ти очков в пользу хозяев.

Одним из самых активных в «Киев-Баскете» был капитан Богдан Близнюк. За первую половину он набрал 9 очков. На балл меньше было у Павла Крутоуса. Лидер запорожцев Майк Кэффи находился в тени – всего 3 очка за первую половину. Всего за реализацией хозяева вдвое преобладали гостей. А по очкам в быстром отрыве разница была разгромной – 16:0.

После перерыва киевляне продолжили контролировать ход поединка, имея в виду в подсознании следующий поединок. На лидирующие позиции вышел Коренюк, который стал самым. У гостей тем временем напомнил о себе Кэффи. Он стал лидером по набранным очкам своей команды, однако этого было откровенно мало, чтобы повлиять на общий ход. Киевляне и дальше спокойно контролировали игру. В итоге победа на старте полуфинальной серии.

Следующий матч полуфинала соперники сыграют в Киеве 27 мая.

Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала.

«Киев-Баскет» – «Запорожье» 77:53 (27:10, 20:14, 13:19, 17:10) Счет серии – 1:0

«Киев-Баскет»: Коренюк 13о + 6пд, Янг 12 Близнюк 9о + 5пд + 6пр, Мишула 9, Крутоус 8о + 6пд, Тибодо 8, Павлов 8, Ковалев 6, Мэйси 4, Шевчук.

«Запорожье»: Кэффи 16о + 5пр, Тихонов 9о + 8пд, Сизов 7, Маяускас 6о + 8пд, Мальчевский 5, Грицак 4, Титов 3, Михеев 3, Морозов, Рагимов.