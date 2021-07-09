«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником

Вудсон будет защищать цвета киевлян

Эйвери Вудсон / фото - пресс-служба клуба

Американский защитник Эйвери Вудсон стал игроком «Киев-Баскета». Об этом стало известно из официальных страниц клуба в соцсетях.

Новичок киевлян отыграл три года в NCAA — два сезона за команду университета Мемфис и сезон за Батлер. Вудсон выступал за греческий «Панионис», по сезону провел в финских «Ура Баскет» и «Коувоте», а последний год провел в шведском «Борасе».

В прошлом сезоне американец в среднем набирал 15,8 очка, делал 4 подбора и 2,8 передачи в за игру, реализуя 36.9% трехочковых.

Первым легионером киевлян в межсезонье был Джулан Вашингтон.