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«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником

Вудсон будет защищать цвета киевлян
Баскетбол Суперлига
17:53
«Киев-Баскет» подписал контракт с американским защитником
Эйвери Вудсон / фото - пресс-служба клуба

Американский защитник Эйвери Вудсон стал игроком «Киев-Баскета». Об этом стало известно из официальных страниц клуба в соцсетях.

Новичок киевлян отыграл три года в NCAA — два сезона за команду университета Мемфис и сезон за Батлер. Вудсон выступал за греческий «Панионис», по сезону провел в финских «Ура Баскет» и «Коувоте», а последний год провел в шведском «Борасе».

В прошлом сезоне американец в среднем набирал 15,8 очка, делал 4 подбора и 2,8 передачи в за игру, реализуя 36.9% трехочковых.

Первым легионером киевлян в межсезонье был Джулан Вашингтон.

 

Антон Кривенко
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Киев-Баскет

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