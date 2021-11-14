«Киев-Баскет» уверенно на выезде обыграл «Химик»

Столичный коллектив ушел в отрыв в стартовой четверти и не позволил южненцам вернуться в игру

Фото: ФБУ

«Киев-Баскет» уверенно на выезде обыграл «Химик» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Стартовую четверть гости завершили с преимуществом «+13» очков и в ходе поединка увеличивали преимущество, которое к концу матча составило более 20 баллов.

Самым результативным игроком встречи стал Деон Эдвин, набравший 24 очка. У «Киев-Баскета» 17 очков в свой актив записал Деррил Вудсон.

В турнирной таблице «Киев-Баскет» закрепился на третье месте. «Химик» по итогам тура остался на пятой позиции.

Отметим также, что «Киев-Баскет» во второй раз в сезоне выиграл у «Химик».

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик – «Киев-Баскет» 69:93 (14:27, 19:21, 24:21, 12:24)

«Химик»: Джонс 18о + 5пд, Моррис 11о + 9пд, Ковляр 7, Спенсер 2, Мироненко 0 – старт; Эдвин 24, Казак 4, Антипов 3о+5пд, Рябчук. Завадский

«Киев-Баскет»: Вудсон 17, Кеффи 14, Скапинцев 11о + 10пд, Войналович 11, Вашингтон 3 – старт; Томпсон 14, Гаррет 12о +9 пд, Тыртышник 7, Аникиенко 4, Иванов

