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02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 104:96 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 122:113 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 105:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз 119:93 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 83:107 Окончен
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16:00 БК Одесса - БК Тернополь 34:48 3-я четверть
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00:00 Юта Джаз - Майами Хит 105:111 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс 118:113 Окончен
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис 112:101 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз 92:104 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс 121:127 Окончен
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 91:89 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс 129:102 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
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13:00 Кривбасс - БК Запорожье 58:69 Окончен
14:00 Химик - Киев-Баскет 69:93 Окончен
16:00 БК Одесса - БК Тернополь 34:48 3-я четверть
17:00 Николаев - Прометей 5:10 1-я четверть
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01:00 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Финикс Санс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Клипперс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

«Киев-Баскет» уверенно на выезде обыграл «Химик»

Столичный коллектив ушел в отрыв в стартовой четверти и не позволил южненцам вернуться в игру
Баскетбол Суперлига
15:48
«Киев-Баскет» уверенно на выезде обыграл «Химик»
Фото: ФБУ

«Киев-Баскет» уверенно на выезде обыграл «Химик» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Стартовую четверть гости завершили с преимуществом «+13» очков и в ходе поединка увеличивали преимущество, которое к концу матча составило более 20 баллов.

Самым результативным игроком встречи стал Деон Эдвин, набравший 24 очка. У «Киев-Баскета» 17 очков в свой актив записал Деррил Вудсон.

В турнирной таблице «Киев-Баскет» закрепился на третье месте. «Химик» по итогам тура остался на пятой позиции.

Отметим также, что «Киев-Баскет» во второй раз в сезоне выиграл у «Химик».

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик – «Киев-Баскет» 69:93 (14:27, 19:21, 24:21, 12:24)

«Химик»: Джонс 18о + 5пд, Моррис 11о + 9пд, Ковляр 7, Спенсер 2, Мироненко 0 – старт; Эдвин 24, Казак 4, Антипов 3о+5пд, Рябчук. Завадский

«Киев-Баскет»: Вудсон 17, Кеффи 14, Скапинцев 11о + 10пд, Войналович 11, Вашингтон 3 – старт; Томпсон 14, Гаррет 12о +9 пд, Тыртышник 7, Аникиенко 4, Иванов

Сергей Остапенко
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Теги

Химик (баскетбол) Киев-Баскет

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