«Киев-Баскет» вновь завладел преимуществом в серии с «Запорожьем»

Киевляне смогли одержать победу в гостях

«Киев-Баскет» обыграл «Запорожье» / фото - ФБУ

На паркете Дворца Спорта «Юность» в Запорожье местные баскетболисты проиграли «Киев-Баскету» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф.

Хозяевам удалось первыми открыть счет, однако лидерство продлилось недолго. Подопечные Айнарса Багатскиса быстро вернули игру в нужное им русло и удерживали преимущество до 4-й четверти. Под конец команда Виталия Степановского собрала последние силы, сравняла счет и создала интригу вокруг результата. Но киевляне не отдали гостевую победу.

Лучшим на паркете был Майк Кэффи, который набрал 26 очков и сделал 7 ассистов и 9 подборов. В составе «Киев-Баскета» лучшей результативностью отличился Богдан Близнюк (16 очков).

Суперлига. 1/2 финала. 3-й матч.

«Запорожье» – «Киев-Баскет» 83:91 (19:23, 16:24, 25:19, 23:25)

«Запорожье»: Кэффи 26о + 9пд + 7пр, Сизов 17, Маяускас 15, Тихонов 14, Мальчевский 6, Грицак 4о + 12пд + 7пр, Михеев 1о + 6пд, Титов, Морозов.

«Киев-Баскет»: Близнюк 16о + 9пд, Мэйси 15, Коренюк 14, Янг 12, Павлов 10о + 5пд, Тибодо 8, Ковалев 7, Мишула 6о + 6пр, Крутоус 3.

Счет в серии – 1:2

Следующие матчи полуфинальной серии смотрите на XSPORT.