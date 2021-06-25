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«Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Запада

Следующий матч противостояния состоится 27 июня
Баскетбол НБА
07:15
«Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Запада
«Клипперс» – «Финикс» / Фото - latimes.com
НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции (до 4 побед)

«Клипперс» – «Финикс» 106:92 (29:21, 17:27, 34:21, 26:23), счет в серии 1:2

«Клипперс»: Джордж (27 + 15 подборов + 8 передач - 6 потерь), Джексон (23), Зубац (15 + 16 подборов), Мэнн (12), Беверли (8) – старт; Батюм (4), Моррис (8), Отуру (0), Рондо (0), Кеннард (9), Коффи (0), Скрабб (0), Феррелл (0)

«Финикс»: Эйтон (18 + 9 подборов), Пол (15 + 12 передач), Букер (15), Бриджес (13), Краудер (9 + 6 фолов) – старт; Шарич (2 + 7 подборов), Смит (0), Крэйг (4), Джонсон (12), Пэйн (2), Картер (0), Мур (2)


Следующий матч между командами состоится также в Лос-Анджелесе. Он пройдет 27 июня.

Владимир Кириченко
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Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санс

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