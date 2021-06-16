«Клипперс» потеряли Леонарда накануне 5-го матча против «Юты»

У баскетболиста подозрение на разрыв крестообразных связок

Кавай Леонард / фото - Getty Images

Форвард «Лос -Анджелес Клипперс» Кавай Леонард пропустит 5-й матч полуфинальной серии плей-офф против «Юты Джаз».

У баскетболиста подозрение на разрыв крестообразных связок, сообщает издание Hoops Rumors. Если МРТ подтвердит диагноз, то Каваю придется пропустить до одного года. Частичный разрыв будет означать для баскетболиста завершение сезона.

Лидер команды, уже попавшей финал, также пропустит первый матч.