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«Клипперс» уступили «Финиксу» в четвертом матче финальной серии Запада

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Баскетбол НБА
08:00
«Клипперс» уступили «Финиксу» в четвертом матче финальной серии Запада
Фото: ethiopia.bpositivenow.com

НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции

«Клипперс» – «Финикс» 80:84 (20:29, 16:21, 30:19, 14:15) Счет в серии: 1:3

«Клипперс»: Джордж (23 + 16 подборов + 6 передач), Джексон (20), Зубац (13 + 14 подборов), М-с Моррис (4), Беверли (2) – старт; Мэнн (12), Батюм (3), Кеннард (2), Казинс (1).

«Финикс»: Букер (25 + 5 потерь), Эйтон (19 + 22 подбора + 4 блок-шота), Пол (18 + 7 передач), Бриджес (6 + 13 подборов), Краудер (3 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (5), Пэйн (5), Шарич (3), Надер (0), Крэйг (0).


Рене Тер Велде
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Лос-Анджелес Клипперс Финикс Санс

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