«Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Запада
«Клипперс» уступили «Финиксу» в четвертом матче финальной серии Запада
«Парусники» находятся на волоске от вылета из плей-офф
Фото: ethiopia.bpositivenow.com
НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции
«Клипперс» – «Финикс» 80:84 (20:29, 16:21, 30:19, 14:15) Счет в серии: 1:3
«Клипперс»: Джордж (23 + 16 подборов + 6 передач), Джексон (20), Зубац (13 + 14 подборов), М-с Моррис (4), Беверли (2) – старт; Мэнн (12), Батюм (3), Кеннард (2), Казинс (1).
«Финикс»: Букер (25 + 5 потерь), Эйтон (19 + 22 подбора + 4 блок-шота), Пол (18 + 7 передач), Бриджес (6 + 13 подборов), Краудер (3 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (5), Пэйн (5), Шарич (3), Надер (0), Крэйг (0).
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