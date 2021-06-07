Это невероятно. 45 очков Леннарда помогли «Клипперс» сравнять счет в серии с «Далласом»
«Клипперс» уверенно переиграли «Даллас» и вышли во второй раунд плей-офф НБА
«Атланта» открыла счет в серии с «Филадельфией»
«Клипперс» – «Даллас» / Фото - NBAНБА. Плей-офф. Первый раунд
«Клипперс» – «Даллас» 126:111 (35:38, 35:24, 30:23, 26:26), счет в серии 4:3
«Клипперс»: Ленард (28 + 10 подборов + 9 передач + 4 перехватов), Моррис (23), Джордж (22 + 10 передач), Джексон (15), Батюм (11 + 7 подборов) - старт; Зубац (0), Рондо (3), Мэнн (13), Кеннард (11)
«Даллас»: Дончич (46 + 7 подборов + 14 передач - 6 потерь), Финни-Смит (18 + 10 подборов), Порзингис (16 + 11 подборов), Марьянович (14 + 10 подборов), Хардуэй-мл. (11) - старт; Клебер (0), Пауэлл (4), Берк (0), Брансон (2), Ричардсон (0)
Второй раунд
«Филадельфия» – «Атланта» 124:128 (27:42, 27:32, 29:25, 41:29), счет в серии 0:1
«Филадельфия»: Эмбиид (39 + 9 подборов), Карри (21), Харрис (20 + 10 подборов), Симмонс (17 + 10 передач + 4 перехватов - 5 потерь), Грин (4) - старт; Ховард (0), Макси (6), Тайбулл (10), Милтон (0), Коркмаз (7), Хилл (0)
«Атланта»: Янг (35 + 10 передач), Коллинз (21), Богданович (21), Капела (11 + 10 подборов), Хилл (6) - старт; Галлинари (9), Оконгву (2), Снелл (0), Уильямс (8), Хертер (15)
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