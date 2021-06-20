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Ключевой игрок «Бруклина» решил разорвать контракт с клубом

Спенсер Динуидди защищал цвета «Нетс» последние пять сезонов
Баскетбол НБА
20:25
Ключевой игрок «Бруклина» решил разорвать контракт с клубом
Спенсер Динуидди / фото - bleacherreport.com

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Спенсер Динуидди откажется от опции игрока на 12,3 млн долларов в контракте на следующий сезон и станет свободным агентом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

В начале этого сезона Динуидди получил частичный разрыв передней крестообразной связки, из-за чего провел только три игры в регулярном чемпионате. 28-летний баскетболист выступал за «Бруклин» последние пять сезонов и показал лучшие результаты за карьеру в сезоне 2019/20, набирая в среднем 20,6 очка, 3,5 подбора и 6,8 передачи.

«Нетс» могут отпустить Динуидди из-за их огромных финансовых обязательств перед Кевином Дюрантом, Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом. Этим летом у «Бруклина» есть еще пять свободных агентов, в том числе Брюс Браун, Джефф Грин и Блэйк Гриффин, которые сыграли важные роли в постсезонье.

Напомним, что «Бруклин Нетс» завершили свое выступление в плей-офф, уступив «Милуоки Бакс» в семи играх.

Рене Тер Велде
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