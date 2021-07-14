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Ключевой игрок «Химика» перешел в «Одессу»

Всю свою карьеру разыгрывающий провел в Южном
Баскетбол Суперлига
22:26
Ключевой игрок «Химика» перешел в «Одессу»
Кирилл Марченко / фото - ФБУ

23-летний атакующий защитник «Химика» Кирилл Марченко подписал контракт с «Одессой».

В минувшем сезоне Марченко в 38 матчах за «Химик» набирал 6,7 очка, делал 1,4 подбора и 1,2 передачи при 34,7% реализации трехочковых (3,8 атаки за игру).

На старте прошлого сезона Марченко стал автором одного из самых ярких победных бросков сезона, реализовав трехочковый в концовке матча за Суперкубок против «Днепра».

Ранее одесский клуб подписал опытного центрового из «Тернополя».

Антон Кривенко
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Теги

Одесса (баскетбол) Химик (баскетбол)

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