Ключевой игрок «Химика» перешел в «Одессу»

Всю свою карьеру разыгрывающий провел в Южном

Кирилл Марченко / фото - ФБУ

23-летний атакующий защитник «Химика» Кирилл Марченко подписал контракт с «Одессой».

В минувшем сезоне Марченко в 38 матчах за «Химик» набирал 6,7 очка, делал 1,4 подбора и 1,2 передачи при 34,7% реализации трехочковых (3,8 атаки за игру).

На старте прошлого сезона Марченко стал автором одного из самых ярких победных бросков сезона, реализовав трехочковый в концовке матча за Суперкубок против «Днепра».

Ранее одесский клуб подписал опытного центрового из «Тернополя».