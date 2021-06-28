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Конате вернулся в «Черкасские Мавпы»

В прошлом сезоне форвард выступал за «Николаев»
Баскетбол Суперлига
20:10
Конате вернулся в «Черкасские Мавпы»
Максим Конате / фото - ФБУ

Украинский форвард Максим Конате стал первым новичком «Черкасских Мавп» в межсезонье. 

В сезоне 2020/21 баскетболист выступал за «Николаев», провел 35 матчей, в среднем набирал 11,6 очков, делал 5,8 подбора при рейтинге эффективности 10,5 балла. 

Конате играл за «Черкасские Мавпы» в сезоне 2017/18. 

За карьеру в Украине еще выступал за «Днепр-Азот», «Будивельник», «Ферро-ЗНТУ», «Донецк», «Запорожье» и «Прометей». 

В Суперлиге изменили лимит на легионеров.


Рене Тер Велде
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Макс Конате Черкасские Мавпы

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