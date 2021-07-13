Невероятный ассист Купера, а также сумасшедшее попадание Кондракова – в топ-10 моментов недели
Кондраков: «Слышал, что в «Будивельнике» будет команда чемпионского калибра»
Украинский защитник – о смене клубной прописки
Юрий Кондраков / Фото - ФБУНовичок киевского «Будивельника», защитник Юрий Кондраков в интервью клубной пресс-службе поделился своими ожиданиями от выступлений в составе киевского клуба в новом сезоне Суперлиги.
«Президент «Будивельника» Богдан Гулямов связался с моим агентом и сделал предложение сменить команду. Я думал недолго, поскольку решил, что именно этот вариант для меня лучший из тех, что имел в руках. Приглашение «Будивельника» много значит для меня. Я считаю, что готов играть серьезную роль в команде, которая ставит перед собой высокие цели. Я чувствую, что уже набрался опыта, почувствовал уверенность, больше знаю, лучше чувствую свое тело. В «Одессе» я доказал, что могу хорошо играть в сильных командах, но теперь впереди новый шаг. Я отношусь к этому очень ответственно и не буду сбавлять обороты. Подписание Грицака – это круто, особенно для защиты. Также очень хорошо, что остается Кобец, он может решать эпизоды в нападении. Отдельно рад, что вместе со мной в «Будивельник» перешел Вадим Прокопенко. С ним было приятно делить паркет в прошлом сезоне. А вообще я слышал, что команда будет чемпионского калибра. Поэтому буду ждать новостей, как и все остальные».
25-летний баскетболист в прошлом сезоне набирал 14,3 очка и делал 4,3 передачи за 29,3 минуты в среднем за игру. Также он играл за «Запорожье» и «Киев-Баскет».
Ранее «Будивельник» объявил о заключении соглашения с украинским форвардом Андреем Грицаком.
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