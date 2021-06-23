Конев: «Чувствовалось, что «Черкасские Мавпы» могут достичь большего»

Владимир Конев / фото - ФБУ

Форвард «Черкасских Мавп» Владимир Конев поделился мыслями о прошедшем сезоне Суперлиги. Его клуб покинул розыгрыш плей-офф в четвертьфинале, проиграв «Киев-Баскету». Баскетболист считает, что команда Максима Михельсона способна на большее.

У нас были волны, одни игроки уйдут, другие придут. Это не влияет положительно на игру. Нам не хватало сыгранности в течение сезона, не удалось преодолеть чемпионат ровно.

Ну, и опять-таки, коронавирус нас жестко выбил, были определенные травмы. Поэтому буду солидарен с тренером и игроками, есть ощущение незавершенности. Чувствовалось, что мы можем большего достичь.

Относительно себя, то я ставил перед собой задачу – получать удовольствие от каждой игры. Ведь в любой момент может так случиться, что ты не будешь играть длительное время. Поэтому я старался кайфовать от баскетбола. Да, месяцами была рутина, но это все непостоянно. Сезон завершился и однозначно зачту его себе в актив».