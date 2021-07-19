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Конев продолжит карьеру в Литве

Форвард покинет «Черкасские Мавпы»
Баскетбол Суперлига
17:31
Конев продолжит карьеру в Литве
Владимир Конев / фото - ФБУ

Форвард и капитан «Черкасских Мавп» Владимир Конев следующий сезон начнет в новой команде. Литовский «Пьено Жвайгждес» станет первым клубом зарубежным клубом украинца.

В предыдущем сезоне 32-летний баскетболист отыграл 36 матчей, в которых за 27,2 минуты на площадке в среднем набирал 12,2 очка, делал 5,5 подбора, 3,3 передачи и 1,4 перехвата.

За свою профессиональную карьеру Конев провел по 4 сезона в «Кривбасбаскете», «Химике» и «Черкасских Мавпах».

Недавно стало известно, что лидер «Николаева» также переедет в Европу.

 

Источник: basket.com.ua Антон Кривенко
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Черкасские Мавпы Владимир Конев

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