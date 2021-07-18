Крис Пол совершил 15 потерь в последних трех матчах финальной серии
Крис Пол: «Мы знали, что будет нелегко»
CP3 отреагировал на поражение в пятом матче финала НБА
Крис Пол / фото - explica.co
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол прокомментировал ESPN домашнее поражение команды в 5-м матче финальной серии плей-офф от «Милуоки» (119:123, 2-3).
«Мы знали, что будет нелегко. Мы не рассчитывали на легкую победу. Выиграть в финале сложно.
Тренер говорил нам на протяжении всего сезона, что достичь нашей цели будет более чем сложно. Нет ничего сложнее».
«Милуоки» повел в финальной серии плей-офф НБА.
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