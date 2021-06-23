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Крис Пол отказался играть на Олимпийских играх в Токио

CP3 заменила другая звезда НБА
Olympics Токио-2020
08:30
Крис Пол отказался играть на Олимпийских играх в Токио
Крис Пол / фото - usatoday.com

Разыгрывающий «Финикс Санс» Крис Пол пересмотрел первоначальное решение и решил отказаться от участия в Олимпиаде в Токио в составе сборной США.

Пола в составе заменит разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй.

Уже 11 игроков с опытом участия в Матче звезд подтвердили напарение поехать в Токио. До Холидэя это сделали Кевин Лав, Крис Мидллтон, Дэмиан Лиллард, Брэдли Бил, Джеймс Харден, Кевин Дюрант, Девин Букер, Джейсон Тейтум, Бам Адебайо и Дрэймонд Грин.

Всего в заявке на Олимпиаду может присутствовать 12 баскетболистов. Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж считается серьезным претендентом на последнее вакантное место.

Мэджик Джонсон попросит руководство «Лейкерс» подписать разыгрывающего «Финикса» Криса Пола.

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Пол Финикс Санс Дрю Холидэй Милуоки Бакс Лос-Анджелес Клипперс Пол Джордж

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