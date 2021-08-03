Крис Пол получил новый четырехлетний контракт

CP3 заключит соглашение суммой на 120 млн долларов



Крис Пол / фото - nba.com

Разыгрывающий Крис Пол согласовал четырехлетний контракт с «Финикс Санс» на 120 миллионов долларов.

Полу исполнится 40 лет в 2025 году, когда истекает срок действия сделки. В воскресенье Крис отказался от опции игрока на 44 миллиона долларов за следующий сезон, чтобы заключить более прибыльное долгосрочное соглашение.

«Финикс» был единственным клубом, который мог предложить разыгрывающему контракт сроком боле чем три года. В прошлом сезоне Пол помог «Санс» выйти в финал НБА, где команда уступила «Милуоки Бакс».