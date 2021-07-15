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Крис Пол совершил 15 потерь в последних трех матчах финальной серии

CP3 стал чаще терять мяч по ходу финальной серии против «Бакс»
Баскетбол НБА
16:20
Крис Пол совершил 15 потерь в последних трех матчах финальной серии
Крис Пол / фото - ESPN

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол стал чаще терять мяч по ходу финальной серии плей-офф против «Милуоки».

В трех последних встречах Пол совершил в сумме 15 потерь. К решающей серии сезона 36-летний баскетболист подошел, допуская в среднем 1,6 потери по ходу плей-офф.

В первой игре финала Пол ограничился 2 потерями, далее последовали 6, 4 и 5.

В четвертом матче серии (103:109, 2-2) в среду Пол набрал 10 очков, реализовав 5 из 13 с игры.

Крис Пол считает себя виновным за поражение в четвертом матче финала НБА против «Милуоки Бакс».

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Пол Финикс Санс Милуоки Бакс

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