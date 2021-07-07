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Крис Пол установил два рекорда столетия в первом матче финала НБА

Разыгрывающий «Финикса» стал самым результативным игроком встречи
Баскетбол НБА
09:40
Крис Пол установил два рекорда столетия в первом матче финала НБА
Крис Пол / фото - skysports.com

Разыгрывающий «Финикс Санс» Крис Пол набрал 32 очка (8/12 двухочковых, 4/7 трехочковых, 4/4 штрафных), 9 передач, 4 подбора в первом матче финала НБА против «Милуоки Бакс».

Пол - третий игрок в возрасте 36+, набравший 30+ очков в матче финала НБА. Карим Абдул-Джаббар и Тим Данкан делали это ранее. Пол - первый игрок с 30+ очками и 8+ передачами в активе в дебютном матче финале НБА после Майкла Джордана в 1991 году.

Крис провел 10 игр с 8+ передач и двумя или менее потерями в плей-офф НБА 2021 года. Только Деннис Джонсон (1987) выдал 10 игр с такой статистикой в течение одного постсезона.

«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Пол Финикс Санс Милуоки Бакс

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