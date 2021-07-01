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Крис Пол установил исторический рекорд НБА

СP3 превзошел достижение Майкла Джордана
Баскетбол НБА
09:40
Крис Пол установил исторический рекорд НБА
Крис Пол / фото - cbssports.com

Разыгрывающий «Финикс Санс» Крис Пол в шестом матче серии финала Западной конференции НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» набрал 41 очко (16 из 24 с игры), 4 подбора, 8 передач и 3 перехвата. 

Пол повторил карьерный рекорд результативности в плей-офф. 36-летний Пол стал самым возрастным игроком в истории плей-офф, набравшим 35+ очков в двух подряд закрывающих серию матчах. Ранее Пол набирал 37 очков в четвертой игре второго раунда с «Денвер Наггетс». Крис превзошел Майкла Джордана, который добивался подобного в 33 года. 

Кроме того, Пол стал самым возрастным игроком в истории, набравшим 40+ очков в закрывающем серию матче. Пол набрал 27 из последних 35 очков команды и переиграл всю команду «Клипперс» на этом отрезке (27:18). Крис не совершил ни одной потери и помог «Санс» выйти в финал впервые за 28 лет.

«Финикс Санс» вышли в финал плей-офф НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Крис Пол Финикс Санс Лос-Анджелес Клипперс Майкл Джордан

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