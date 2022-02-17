«Кривбасс» дома устроил разгром «Черкасским Мавпам»

Лучшим игроком матча стал Милош Попович

«Кривбасс» – «Черкасские Мавпы» / Фото - superleague.in.ua

Криворожский «Кривбасс» одержал уверенную победу над «Черкасскими Мавпами» со счетом 80:63 в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.«Мавпы» лучше начали матч, выйдя вперед со счетом 8:2, но «Кривбасс» ответил своим рывком 9:0. Далее на площадке была равная борьба, но в конце второй четверти несколько удачных атак хозяев позволили им пойти на большой перерыв с преимуществом +11 – 38:27.В третьей четверти «Кривбасс» продолжил наращивать преимущество, доведя его до +18, после чего командав целом спокойно довела матч до логической победы – 80:63.Лучшим игроком матча стал, оформивший дабл-дабл из 11 очков и 17 подборов.– «Черкасские Мавпы» 80:63 (15:15, 23:12, 21:17, 21:19): Коренюк 17+9 подборов, Юмипиг 13+5 передач, Бондарчук 6+6 подборов, Артамонов 14, Попович 11+17 подборов – старт; Латкович 14, Старцев 3, Фролов 0, Ившин 0: Кольченко 21+5 подборов, Ткаченко 4+5 подборов, Дугат 18+9 подборов + 7 передач, Шалич 6+5 подборов, Приймак 2 – старт; Сергеев 8, Конат 4, Романовский 0, Бондаренко 0.В следующем матче, который состоится 26 февраля, «Кривбасс» сыграет с «Николаевом» перенесенную встречу, а вот «Черкасские Мавпы» вернутся на паркет уже в марте после международной паузы.