Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру

Лидер калифорнийцев стал пятым игроком в истории лиги, который может похвастать подобным достижением

Леброн Джеймс / фото - nba.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс собрал юбилейный сотый трипл-дабл в карьере в матче с «Мемфисом» (95:108).

«Король» записал на свой счет 20 очков, 10 подборов и 11 передач за 37 минут при 7 из 15 с игры.

Леброн стал пятым игроком в истории лиги, который собрал 100 и более трипл-даблов. Ранее этой отметки достигли Расселл Уэстбрук, Джейсон Кидд, Мэджик Джонсон и Оскар Робертсон.

Леброн Джеймс признался, что создание конкурентной команды из нынешнего состава «Лейкерс» представляется ему одной из самых сложных задач за все время, проведенное в НБА.