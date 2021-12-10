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02:30 Торонто Рэпторс - Оклахома-Сити Тандер 109:110 Окончен
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02:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Хьюстон Рокетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
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Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру

Лидер калифорнийцев стал пятым игроком в истории лиги, который может похвастать подобным достижением
Баскетбол НБА
07:40
Леброн Джеймс достиг отметки в 100 трипл-даблов за карьеру
Леброн Джеймс / фото - nba.com

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс собрал юбилейный сотый трипл-дабл в карьере в матче с «Мемфисом» (95:108).

«Король» записал на свой счет 20 очков, 10 подборов и 11 передач за 37 минут при 7 из 15 с игры.

Леброн стал пятым игроком в истории лиги, который собрал 100 и более трипл-даблов. Ранее этой отметки достигли Расселл Уэстбрук, Джейсон Кидд, Мэджик Джонсон и Оскар Робертсон.

Леброн Джеймс признался, что создание конкурентной команды из нынешнего состава «Лейкерс» представляется ему одной из самых сложных задач за все время, проведенное в НБА.

Рене Тер Велде
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Теги

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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